2021/08/22 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على ارهابي في اطراف بغداد قادما من ديالى.وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد انه : تم القبض باحدى سيطرات شرطة بغداد على ارهابي حاول التسلل الى العاصمة بغداد قادما من محافظة ديالى.وأضافت في بيانها انه : بعد تدقيق المعلومات تبين انه مطلوب الى الدوائر الامنية في محافظة ديالى التي ارسلت مفرزة امنية وتم تسليمه لها اصوليا./انتهى3

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