2021/08/22 | 00:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة كويتية تكشف برنامج الكاظمي عشية زيارته للكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/22 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة كويتية تكشف برنامج الكاظمي عشية زيارته للكويت) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة كويتية تكشف برنامج الكاظمي عشية زيارته للكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).