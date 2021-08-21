فيديو.. شقيق الرئيس أشرف غني يبايع طالبان

2021/08/22 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، السبت، يُظهر حشمت غني، شقيق الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، خلال مبايعته لحركة طالبان، وفقا لناشري الفيديو.

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