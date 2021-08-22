2021/08/22 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن

اعتقال "إرهابي" حاول التسلل الى

العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن "سيطرات شرطة

بغداد تلقي القبض على ارهابي حاول

التسلل الى العاصمة بغداد قادما من

محافظة ديالى متوهم

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