اليابان تدعم العراق بـ50 مليون دولار لمواجهة كورونا (فيديو)

2021/08/22 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى وزير الخارجية الياباني،

توشيميتسو موتيغي، اليوم السبت، عزم

بلاده تقديم (50) مليون دولار لدعم العراق

في مُواجهة فايروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في

بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، إن

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