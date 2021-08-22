الصحة البرلمانية تكشف أسباب انخفاض الإصابات بكورونا في العراق

2021/08/22 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الصحة البرلمانية، السبت، عن

أسباب انخفاض إعداد الإصابات في آخر

موقف وبائي، مؤكدة أن العراق في مرحلة

نهاية الموجة الثالثة من الفيروس.

وقال عضو لجنة الصحة جواد الموسوي في

توضيح، عن اسباب انخف

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