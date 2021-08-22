زادة: ليس هناك أي مستشار عسكري إيراني في اليمن

2021/08/22 | 00:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، حقيقة وجود مستشار عسكري إيراني في اليمن.ونقلت وكالة “إرنا” عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، التأكيد بأنه “ليس هناك أي مستشار عسكري إيراني في اليمن، حتى يقتل خلال القصف على هذا البلد”.وذكرت الدائرة الإعلامية أن خطيب زادة فند تصريحات أحد أعضاء حكومة […]

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