مصر تعتزم تطبيق التطعيم الإجباري لبعض الفئات.. وقرار بشأن رافضي اللقاح

2021/08/22 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم مصر البدء في اعتماد التطعيم الإجباري لعدد من الفئات، فيما كشفت الحكومة عن قرار محتمل "ينظم أوضاع" من يرفض الحصول على لقاح فيروس كورونا.

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