تقنيات جديدة لفن التمثيل - سامي عبد الحميد

2021/08/22 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد 1-2كان للثورة التي حدثت ضد الأساليب القديمة لفن التمثيل في منتصف القرن التاسع عشر وعند ظهور المدرسة الواقعية أسباب أهمها:1 - الأهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية.2 - الوقوف ضد المفهوم الذي كان سائداً "حلٌ واحد لمشكلة واحدة".3 - إلغاء الرأي الذي كان سائداً والذي يقول بأن من واجب الممثل أن يفعل كل شيء في العرض المسرحي.ومع هذا فقد استمرت الحقيقة والتي هي أن الفن المسرحي يمكن ......





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