2021/08/22 | 00:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: القنصلية الأمريكية في أربيل تطلق صافرات الإنذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/22 | 00:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: القنصلية الأمريكية في أربيل تطلق صافرات الإنذار) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: القنصلية الأمريكية في أربيل تطلق صافرات الإنذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).