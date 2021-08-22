بعد إطلاق صافرات الإنذار.. ماذا يحدث في القنصلية الاميركية بمحافظة أربيل؟

2021/08/22 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر امني في أربيل، السبت، تفاصيل ما يحدث في القنصلية الاميركية بالمحافظة بعد إطلاق صافرات الانذار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القنصلية الامريكية في أربيل باشرت بتجريب منظومة الـ CRM الدفاعية إلى جانب إطلاق صفارات الإنذار".

واضاف ان "مروحيات حلقت في الأجواء تزامناً مع إطلاق الصافرات، لا توجد اي عملية قصف على القنصلية أو مطار أربيل".

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