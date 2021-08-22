القنصلية الأمريكية في أربيل تطلق صفارات الإنذار وتحليق مكثف للمروحيات

2021/08/22 | 00:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أبلغ مصدر أمني وشهود عيان بأن القنصلية الأمريكية في أربيل أطلقت بعد منتصف ليل السبت – الأحد صفارات الإنذار وسط تحليق مكثف للمروحيات.وقال المصدر الأمني، إن “القنصلية الامريكية في أربيل باشرت بتجريب منظومة الـ CRM الدفاعية إلى جانب إطلاق صفارات الإنذار”.من جانبهم، قال شهود عيان إن صفارات الانذار استمرت لنحو عشرين […]

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