فشل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتحميل الآخرين حرائق الجزائر - احمد موكرياني

2021/08/22 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني عشت وعملت في الجزائر لفترة أربعة سنوات في أيام الرئيس الراحل هواري بومدين، حيث كان الأمان وكنت اتجول في كل أنحاء التراب الجزائري لوحدي او مع الآخرين دون خوف من الخطف او القتل او السرقة، ونمت في احدى سفراتي في حمام تركي مع اكثر 30 جزائريا في الأغواط، 400 كم جنوب الجزائر العاصمة، لعدم حصولي على غرفة في فندق، كنت مسافرا لوحدي، وكان سريري هو الفراش الذي يرتاح عليه الذي يخرج من حمام البخار التركي التقل ......





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