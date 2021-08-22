الاعلام الامني يعلن القبض على 12 مطلوبا في كركوك

2021/08/22 | 01:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني عن القاء القبض على 12 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة كركوك”.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : تمكنت القوات الأمنية في قيادة العمليات المشتركة في كركوك من القاء القبض على (١٢) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، كما عثرت على كدس للاعتدة والقذائف والعبوات يحتوي على اعتدة متنوعة و٥ عبوات ناسفة و(٥٨) قذيفة عيار ١٥٥ ملم و(٣) مسدسات و(٤٤)صاعق تفجير و(٤) قنابر هاون و(٥) رمانات يدوية و(٢٠٠) غرام من مادة الكريستال المخدرة.

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