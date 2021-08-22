صحيفة: واشنطن تدرس مشاركة شركات طيران أميركية بعمليات الإجلاء

2021/08/22 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتعزيز جسرها الجوي للإجلاء من كابول وذلك بإجبار كبرى شركات الطيران الأميركية على المشاركة بالعملية.

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