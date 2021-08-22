برشلونة يتعثر أمام بيلباو في الليجا

2021/08/22 | 01:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنهى برشلونة مواجهة أتلتيك بيلباو، بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الليجا، في معقل الأخير "سان ماميس".وافتتح إينيجو مارتينيز التسجيل لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 50، بينما سجل ممفيس ديباي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75.وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب الليجا، بينما يرفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع.

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