مصدر: تسمية قائد عسكري لعمليات الطارمية

2021/08/22 | 01:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مطلع، يوم السبت، بتسمية قائد عسكري لعمليات الطارمية شمالي بغداد بعد تكرار هجمات دامية شنها عناصر عصابات داعش.وقال المصدر، إن “القيادات العسكرية في قيادة عمليات الكرخ سمت الفريق (قائد الشرطة الاتحادية السابق) رائد شاكر جودت قائداً للمقر المسيطر لعمليات الطارمية”.وأضاف المصدر أن “هذا الإجراء بانتظار صدور موافقة القائد العام للقوات […]

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