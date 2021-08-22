ديباي ينقذ برشلونة من فخ بلباو

2021/08/22 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ الجناح الهولندي ممفيس ديباي المنتقل في صفقة حرة من ليون الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية، فريقه برشلونة من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 1-1 في مرمى أتلتيك بلباو قبل نهاية المباراة بربع ساعة في المرحلة الثانية من بطولة أسبانيا لكرة القدم السبت.

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