انهيار أجزاء من جسر الجمهورية وسط العمارة

2021/08/22 | 01:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق الجسر أمام المشاة

الترا عراق - فريق التحرير

حذرت مديرية الدفاع المدني، من المرور فوق جسر الجمهورية وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، إثر انهيار أجزاء من أكتاف الجسر.

وذكرت المديرية في بيان، أنّ فرقها "وضعت الأشرطة الصفراء تحذيرية ومنعت مرور السابلة المشاة بعد انهيار أجزاء من أكتاف جسر الجمهورية في محافظه ميسان، مساء السبت 21 آب/أغسطس، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية بسبب تقادم الجسر".

وأضاف البيان، أنّ "الإجراء وقائي استباقي حتى يتم فحص جسم الجسر من قبل المهندسين المختصين وإصلاحه تمهيدًا لإعادة فتحه مجددًا".

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