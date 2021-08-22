إنقاذ عشرات الأشخاص من حريق في الشورجة

2021/08/22 | 02:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إنقاذ عشرات الأشخاص من حادث حريق اندلعت في مبنى سكني في الشورجة، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، قبيل فجر الأحد 22 آب/أغسطس، أنّ "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق".

وأضاف البيان، أنّ فرق الدفاع المدني أنقذت وأخلت "أكثر من 100 شخص، من بينهم أطفاء ونساء، من العوائل القاطنة في ذات البناية في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان وسط بغداد".

وأوضح البيان، أنّ فرق الدفاع المدني "طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في الطابق الأول، وأبعدت خطر انتشارها إلى طوابق البناية السكنية الأخرى بالتزامن مع عمليات الإنقاذ والإخلاء للعوائل، لتنهي الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشار البيان، إلى أنّ "الدفاع المدني طب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المبنى السكني".

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