محافظ المثنى: تلكؤ المشاريع وضغف الزراعة زادا المحافظة فقرا

2021/08/22 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماوة: احمد الفرطوسي

اقرت الادارة المحلية في المثنى بان تلكؤ تنفيذ المشاريع من قبل الوزارات وتأثير مشكلة شح المياه في الواقع الزراعي اديا الى زيادة حدة الفقر، بينما اكدت دائرة التخطيط في المحافظة ان النسبة المسجلة بلغت

52 %.

وقال المحافظ احمد منفي جودة لـ"الصباح": إن "هناك اسبابا عدة ادت الى ارتفاع نسبة البطالة في المثنى اهمها تعطل العمل في العديد من المشاريع المنفذة من قبل الوزارات والتي تشهد تلكؤا واضحا في التنفيذ".

وبين ان "المثنى تعد من المحافظات الزراعية، لكن شح المياه منذ قرابة العقد بسبب مواسم الجفاف وقلة سقوط الامطار، حولا المزارعين الى عاطلين عن العمل، كما تفتقر المحافظة الى خطة زراعية واضحة".

واشار منفي الى ان مشكلة شح المياه زعزعت الثقة بين الحكومة والفلاحين، لان الجهات الرسمية اخفقت مرات عديدة في توفير الحصة المائية الكافية لمحاصيل عديدة تشتهر بها المحافظة اهمها الشلب والحنطة والشعير، ناهيك عن تأخر كبير في صرف مستحقات الفلاحين عند تسويق محاصيلهم، ما ادى الى عزوف الفلاحين عن الزراعة وتعزيز نسبتي البطالة والامية".

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