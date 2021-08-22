تحرك سعودي رسمي ضد صاحب فيديو

2021/08/22 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت السلطات السعودية مواطنا سعوديا أقدم على ذبح أحد حيوانات الكنغر وطهاه في وجبة "مندي"، ونشر فيديو يوثق فعلته.

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