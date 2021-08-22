منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا حول أفغانستان

2021/08/22 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أنها ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في أفغانستان، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية.وقالت المنظمة في بيان لها: "بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد 22 أغسطس 2021 في مقر الأمانة العامة، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية".المصدر: RT

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