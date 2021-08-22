2021/08/22 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول رفيع سابق في الإدارة الأفغانية التي أسقطتها طالبان مؤخرا أن الرئيس السابق، أشرف غني، غادر البلاد، الأحد الماضي، دون أخذ شيء معه سوى ملابسه التي كان يرتديها، وفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الساعات الأخيرة في حكم غني قبل مغادرة أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الساعات الأخيرة في حكم غني قبل مغادرة أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).