مبابي ينتظر مبادرة ريال مدريد

2021/08/22 | 03:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلم يتوقف الجدل المثار حول كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وإمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.وأكد مراسل شبكة "RTL" الفرنسية إلى أن مبابي استقر على الانتقال إلى الفريق المدريدي، لكنه لن يندفع من تلقاء نفسه لإتمام الصفقة هذا الصيف.وأضاف أن علامة الاستفهام الوحيدة تبقى "متى سينتقل كيليان إلى إسبانيا؟".وأشار إلى أن المهاجم الفرنسي يتطلع إلى أن يكون محور مشروع العملاق المدريدي على المدى الطويل، وكذلك الرغبة في اكتشاف بيئة جديدة أساسية لاتخاذ قراره".واستطرد كبير مراسلي الشبكة الفرنسية "أي تحرك قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية سيتطلب من ريال مدريد أخذ زمام المبادرة، بينما يريد مبابي أن يركز مع فريقه الباريسي وسط هذا الجدل الكبير".ولفت أيضا إلى أن مبابي سعيد في العاصمة الفرنسية، حتى لو كان يدرك أن الموسم القادم من المرجح أن يكون آخر موسم له بقميص بي إس جي.المصدر: كورة

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