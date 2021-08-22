مصير الدولة الفاشلة: أفغانستان ولبنان أنموذجاً

2021/08/22 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يختلف الانهيار الاقتصادي عن الانهيار السياسي في مصير الدول الفاشلة التي يعتمد بقاء نظام حكمها وإدارتها للدولة على الإرادات الخارجية، ويبدو أن الكثير من دولنا تواجه نفس المصير

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