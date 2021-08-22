إردوغان يتصل بالكاظمي بشأن الغارة على مستشفى سنجار

2021/08/22 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء السبت، أن تكون الغارة الجوية التركية التي أودت، الثلاثاء، بحياة ثمانية أشخاص في شمالي غربي العراق قد استهدفت مستشفى، قائلا إنها أصابت قاعدة لمجموعة متمردة تابعة لحزب العمال الكردستاني.

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