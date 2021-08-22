2021/08/22 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه شابة أفغانية تتوسل جنديا أميركيا لمساعدتها هي وعائلتها على الفرار من حكم طالبان في أفغانستان، بعد أن نشرته الصحفية الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو "مؤلم".. شابة أفغانية تستجدي جنديا أميركيا لإنقاذها من طالبان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو "مؤلم".. شابة أفغانية تستجدي جنديا أميركيا لإنقاذها من طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).