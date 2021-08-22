2021/08/22 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل قادة لبنان، السبت، إلى تسوية قصيرة الأمد للإبقاء على دعم المحروقات، وفق ما أعلن مكتبا الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في محاولة للحد من النقص الكبير في المشتقات النفطية الذي تعاني منه البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. تسوية قصيرة الأمد للاستمرار بدعم المحروقات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. تسوية قصيرة الأمد للاستمرار بدعم المحروقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).