جثث وجرحى بين الحشود الكبيرة خارج مطار كابل

2021/08/22 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات صورها صحفيون، السبت، جثث ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بين حشود كبيرة من الناس خارج مطار كابول، في وقت يحاول فيه الآلاف الفرار من البلاد بشكل يائس بعد استيلاء طالبان على السلطة.

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