قائد عمليات البصرة يشدد على اهمية تفعيل مذكرات القبض على والمتورطين بالنزاعات العشائرية

2021/08/22 | 07:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / شدد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي على اهمية تفعيل مذكرات إلقاء القبض على المتورطين والمحرضين على النزاعات العشائرية .واكد قائد العمليات بحسب بيان للقيادة تلقت / نينا / نسخة منه : أن استخدام السلاح يضع الجميع في خانة الخسارة القاتل والمقتول بالاضافة الى تداعياته المستقبلية التي لاتحمد عواقبها داعيا المواطنين الى الابتعاد عن لغة استخدام السلاح.واشار الى ان الاسباب التي تؤدي إلى ندلاع بعض المشاجرات والنزاعات العشائرية لاترتقي ولاتتناسب مع تاريخ البصرة وحاضرها المعروف بالكرم والشجاعة فالبصرة أكبر بكثير./ انتهى

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