قصص وحواديت من العالم القديم (07) - محمد زكريا توفيق

2021/08/22 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق سيمون، يوريميدون: كان سيمون، ابن ميلتياديس، مشهورا مثل والده.



انضم إلى أريستيدس، في وقت من الأوقات، لقيادة الأثينيين.



وكان سيمون، هو نفسه الجنرال الذي خاض معركتين ضد الفرس في نفس اليوم، وفاز بهما على حد سواء، معركة بحرية، وأخرى برية، عند مصب نهر يوريدوم.



ومع ذلك، قام الأثينيون، غريبو الأطوار، تحت حجة واهية، بنفي سيمون لمدة عشر سنوات، وهي المدة المعتادة للنفي.



سيمون، قبل انتصاراته ا ......





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