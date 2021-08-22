2021/08/22 | 08:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد تركيا هي الوجهة المفضلة لمدوني السفر عبر "يوتيوب"، جيمس ريدجروف وكريستينا ياكوفليفايت، حيث تمتاز بمزيج جميل بين أماكنها البرية، والثقافية، والتاريخية..ولكن، هل سبق أن سمعت عن مدينة تيرميسوس، التي تقع على جبل ارتفاعه أكثر من ألف متر؟

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