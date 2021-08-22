لونٌ آخر لاختزال القصيدة حدّ الأثير في مجموعة الشاعر حسين بن حمزة: أتحدّث عن الزرقة لا البحر - المثنى الشيخ عطية

2021/08/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية يفضّل الكثيرون من مريدي "القصيدة الخارجية" ـــ التي ينضوي تحت ظلّها الكثير من شعر القصيدة العمودية، وشعر قصيدة التفعيلة التي تنهج نهجها باختلاف الاقتصار على تفعيلة واحدة، والكثير من شعر قصيدة النثر كذلك ـــ عيش نوع هذه القصيدة ترنّماً يسمعون فيه الآخر لتجنّب مواجهة سماع أنفسهم، بحياديتها تجاههم، حتى لو تحدّثتْ بصيغة الجمع "نحن"، ويهربون بحجة الغموض إليها من عيش "القصيدة الداخلية" التي تضعهم في غرف ......





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