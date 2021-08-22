نظريةُ العِرْق النّقدية - بوناب كمال

2021/08/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوناب_كمال العنوان الأصلي:Critical Race Theory : A Brief HistoryBy : Jacey FortinThe New York Times – 27/07/2021إلى غاية الفترة التي طغت فيها الاحتجاجات ضد العنصرية على المشهد السياسي الأمريكي، لم يكن الكثير من الأمريكيين يعرفون عبارة نظرية العرق النقدية ، ولكن ،فجأةً، أصبح المصطلح موجودًا في كل مكان؛ يتصدّرُ عناوين الصّحف الوطنية والدولية، وحَوّلَ المدارس والجامعات إلى ساحات حروبٍ ثقافية، ......





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