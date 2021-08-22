لمحاربة كورونا.. أجهزة لمراقبة جودة الهواء في مدارس بريطانية

2021/08/22 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات البريطانية تزويد الصفوف الدراسية بأجهزة لمراقبة جودة الهواء، وذلك قبل إعادة فتح المدارس والكليات الحكومية بعد العطلة الصيفية، في محاولة لتحسين التهوية ومكافحة انتشار كورونا، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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