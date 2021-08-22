إن آر تي تنشر تفاصيل قصة 'مثيرة' لارتباط شاب عراقي بفتاة اوكرانية (صور)

2021/08/22 | 08:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد شاب عراقي قرانه على فتاة اوكرانية في احدى محاكم اقليم كوردستان العراق، بعد ان اشهرت الفتاة اسلامها.

وذكر مراسل NRT، اليوم الاحد (22 اب 2021)، ان "شابا من قضاء العمادية تعرف اثناء دراسته في اوكرانيا على فتاة جاءت معه بعد ذلك الى اقليم كوردستان، وقاما بعقد قرانهما في احدى المحاكم بعد اعتناقها الاسلام، وهما في انتظار اكمال مراسم الزواج والزفاف في اقرب وقت ممكن".

وقال الشاب الذي يدعى اراس لـ NRT، انه "سافر في عام 2016 الى بغرض الدراسة الى اوكرانيا وهناك تعرف بفتاة جمعتهما علاقة قوية، ومن ثم طلب اراس من الفتاة الاوكرانية ان تشهر اسلامها فوافقت على الفور".

واضاف، ان "والدي الفتاة وافقا على الزواج واسلام ابنتهما، لكني فضلت ان تعلن عن اسلامها في اقليم كوردستان، حيث عادا الى مدينة العمادية وبعد ان اعلنت الفتاة اسلامها عقد قرانهمها وفق الشريعة الاسلامية".

وتابع اراز بلهفة، انهم "ينتظرون اقرب فرصة لاتمام حفل الزواج والدخول الى العش الذهبي".

جدير بالذكر ان الفتاة الاوكرانية تدعى "لوباية" وتبلغ 23 سنة، اما الشاب العراقي فيبلغ 29 عاما، ومن المنتظر ان يعودا الى اوكرانيا قريبا.

N.A

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