2021/08/22 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفَ فرع نقابة المعلمين في كربلاء، اليوم الاحد، عن موافقة مجلس الوزراء على شمول المعلمين بقروض تصل الى 100 مليون دينار لبناء دور سكنية.وقال نائب رئيس فرع نقابة معلمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قروض 100 مليون دينار لمعلمي كربلاء المركز الخبري الوطني.

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