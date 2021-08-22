تداول مقطع فيديو لسعوديين يذبحون كنغر ويطبخونه كوجبة

2021/08/22 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لأشخاص يذبحون حيوان كنغر ويطبخونه كوجبة "مندي"، فيما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تواصله مع وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.

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