الرجاء المغربي بطلا للاندية العربية الابطال على حساب اتحاد جدة

2021/08/22 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تَوج الرجاء البيضاوي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب اتحاد جدة السعودي، بفوزه بضربات الترجيح (4-3) بعد نهاية المباراة بالتعادل 4-4، في ملعب مولاي عبدالله بالرباط.و أهدر الاتحاد ضربتين من هنريكي والمولد، بينما أهدر الرجاء ضربة واحدة عبر مدكور.وفاز الفريق البيضاوي بلقبه الثاني في المنافسة، بعد أن أحرزه عام 2006./انتهى3

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