2021/08/22 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تبدأ بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب حسب مواعيد الوزارات والدوائر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تبدأ بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب حسب مواعيد الوزارات والدوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).