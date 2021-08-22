وزارة المالية تبدأ بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب

2021/08/22 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن البدء بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تم البدء بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب، حسب حسب الجداول المعدة لكل دائرة، في المراجعة والاستلام".

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