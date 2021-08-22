المفوضية الأوروبية: نعمل على زيادة المساعدات لأفغانستان

2021/08/22 | 09:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أمس السبت، على الالتزام بدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي «نعمل على زيادة المساعدة الإنسانية الموجهة إلى أفغانستان».



وتطرقت أورزولا فون دير لاين للأوضاع الإنسانية في أفغانستان قائلة «النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في أفغانستان».



وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، مؤخرا، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الأميركي.



وتتابع عواصم العالم، سلوك طالبان، عن كثب، في مسعى لرؤية ما إذا كانت الحركة ستمارس السلطة على نحو معتدل، أم إنها ستعود إلى ما كانت عليه قبل عشرين عاما، لا سيما في الشق المتعلق بحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن بلاده تتواصل مع حركة طالبان من أجل ضمان سلامة وصول المدنيين إلى مطار كابل.



من جانبها، أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أنها تتابع الأوضاع التي تمر بها أفغانستان، معربة عن أملها بأن تقوم الأطراف الفاعلة في أفغانستان بـ»تلبية تطلعات الشعب الأفغاني من أجل حياة كريمة».

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