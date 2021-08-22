محافظ البصرة يعقد اجتماعاً مع لجنة السكن ويؤكد على ضرورة توزيع الأراضي

2021/08/22 | 09:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

عقد رئيس لجنة السكن العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، أمس السبت، اجتماعاً مع اعضاء لجنة السكن المتمثلة بدوائر الدولة المختلفة من العقارات وتسجيل العقاري والبلدية والبلديات وقسم السكن في ديوان المحافظة.

واكد محافظ البصرة في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه على ضرورة ان تقوم دوائر الدولة ضمن لجنة السكن بالاسراع في انهاء كافة القضايا المتعلقة بفرز الأراضي الخاصة بكافة ابناء الشعب البصري المشمولين بضوابط التوزيع ، فضلاً عن المستفيدين من دوائر الدولة التي شملت سابقاً بضوابط التوزيع الخاصة بلجنة السكن .

واضاف” رئيس لجنة السكن العليا المحافظ اسعد العيداني انه تم خلال الاجتماع مع لجنة السكن المصادقة على بعض المحاضر الخاصة بتوزيع الأراضي وفرزها من قبل بلدية البصرة وبلديات البصرة بحضور مدير بلديات البصرة ، ومدير بلدية البصرة ،ومدير بلدية قضاء شط العرب بحضور مدير قسم الأملاك في القضاء .

ووجه” السيد محافظ البصرة بإكمال اجراءات فرز الأراضي الخاصة بشريحة التربية وباقي الدوائر المستحقة التي تم شمولها في الفترة الماضية بقرارات لجنة السكن الخاصة بتوزيع الأراضي

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