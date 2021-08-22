تمهيداً لاستضافة خليجي 25..لجنة خليجية تتفقد منشآت البصرة

2021/08/22 | 09:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

تلقت الهيأةُ التطبيعيّة للاتحادِ المركزي لكرة القدم ردَّ الاتحادِ الخليجي بخصوص تحديدِ موعد زيارة محافظة البصرة لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافةِ بطولة خليجي 25 التي من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل.



وسيصل وفدٌ كبيرٌ من الاتحاد الخليجيّ لكرة القدم إلى محافظة البصرة لتفقد المنشآت والملاعب هناك والالتقاءِ بالمسؤولين والمشرفين على الملاعب.ويضمُ وفدُ الاتحاد الخليجيّ لكرة القدم، الذي سيزورُ محافظةَ البصرة غد الاثنين، كلاً من الدكتور محمود الشيباني (عضو اللجنة التنفيذية - رئيس اللجنة)، وجاسم سلطان الرميحي (الأمين العام - نائب رئيس اللجنة)، وحمد عبد الكريم الباجري (عضو لجنة)، وفيصل إسماعيل المالك (المستشار الستراتيجي-عضو اللجنة)، وطارق علي محمد (عضو اللجنة)، ومصطفى أحمد مصطفى (سكرتير)، ومحمد عبد الواحد (سكرتير لجنة المسابقات)، واحمد عبدالله النعيمي (عضو اللجنة)، وميرزا أحمد علي (عضو لجنة)، وخالد سليم الحاج (عضو لجنة).

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