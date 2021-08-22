نقابة كربلاء: قروض للمعلمين تصل إلى 100 مليون دينار

2021/08/22 | 09:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبلغ القرض 100 مليون دينار وبمدة سداد تبلغ 20 عاما، وبدون كفيل ضامن وباعتماد سند قطعة الارض فقط.

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