بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ..القبض على عشرات المتورطين وضبط هارب من سجن وتجار مخدرات في عمليات مختلفة

2021/08/22 | 09:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، أمس السبت، عن حصيلة واجباتها الاسبوعية من تاريخ 2021/8/12 ولغاية 19 /2021/8، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على عشرات من المتورطين، وجاءت العمليات بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود.



وجاءت الحصيلة كالتالي:

1.القبض على ارهابي 19

2.ضبط كدس 2

3.



القبض على تجار ومروجي المخدرات 172

4.القبض على متسولين 487

5.القبض على مخمورين 182

6.تنفيذ اوامر القبض 1407

7.القبض على مطلقي العيارات النارية 5

8.ضبط اسلحة 47

9.ضبط اعتدة 279

10.



احالة متهمين الى المحاكم 153

11.



ابطال مفعول عبوة ناسفة 60

12.



فض المشاجرات 1068

13.



التبرع بالدم 50

14.



حالات انسانية 12

15.القبض على سراق 6

16.



ضبط سيارات مطلوبة 45

17.



طبع لوحات السيارات 17142

18.



اصدار اجازات السوق 8404

19.



اصدار سنوية السيارات 19698

20.



ابطال مفعول حزام ناسف 1

إلى ذلك، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في البصرة من إلقاء القبض على سجين هارب بعد يومين من هروبه من مركز شرطة الجمهورية في محافظة البصرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «وذلك بعد ورود إخبار عن هروبه بتاريخ ١٦ آب ٢٠٢١ الى جهة مجهولة، علما أنه موقوف وفق المادة ٢٤ أسلحة والمرجأ تقرير مصيره وفق المادة ٣٢ مخدرات، حيث تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام للقبض على المتهم الهارب».

وأضاف البيان، انه «وبعد التحري وجمع المعلومات ومداهمة الأماكن المتوقع وجوده فيها، حيث تم استنفار مجموعة من المصادر لمتابعته والتوصل الى مكان تواجده، وبعملية نوعية واستباقية تم إلقاء القبض عليه ليتم اتخاذ الإجراءات القــــانونية بحـــــقه وتوقيفه وفــــق أحــكام المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات العراقي».

كما ألقت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد على متهم بالإبتزاز الإلكتروني وآخر بالتسليب شرق العاصمة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية «تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام المنصور من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إذا لم تدفع له مبلغا من المال».

وبين «تمت عملية القبض بعد أن استنجدت الفتاة وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل المتهم الذي تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وبعد إجراء التحقيق معه أعترف صراحةً بابتزاز للفتاة، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٢ من قانون العقوبات».

من جانب آخر نفذت مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل أمر القاء قبض على متهم قام بتسليب (٦) ملايين دينار و (٢٤) ألف دولار أمريكي من أحد المواطنين شرق العاصمة بغداد، حيث تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

إلى ذلك، وبعد ورود معلومات من مصادرنا بوجود متهم يقــــوم بتجارة المخدرات شمالي البصرة ،

على الفور وبتوجيه من قبل السيد قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد تم تشكيل فريق من قسم شؤون المخدرات و المؤثرات العقلية في البصرة وقوة سوات الابطال، وبعد نصب كمين محكم أثمر بالقبض على المتهم وضبط بحوزته ١ كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة،

وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف صراحة على التاجر الذي يقوم ببيع المخدرات له،

وبدلالة المتهم الاول توجهت القوة الى قضاء الزبير ومداهمة دار المجرم الذي فور وصول القوة قام بالتهديد بتفجير رمانة هجومية كانت بحوزته وبمهنية عالية تمت مفاوضته ولمدة ٤ ساعات أثمرت بتسليم المجرم نفسه الى القوة المداهمة وبدون اي حادث وتم احالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

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