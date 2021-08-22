الكاظمي يغادر بغداد متوجها إلى الكويت

2021/08/22 | 09:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت الشقيقة على رأس وفد حكومي رفيع.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي أكد قبيل مغادرته، أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة”.وأوضح أن “الزيارة […]

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