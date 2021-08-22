2021/08/22 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أوضح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأحد، تفاصيل العمليات العسكرية التركية شمالي العراق، فيما اكد ان قوات بلاده لم تستهدف مدنيين.وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان نشرته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يوضح للكاظمي تفاصيل العمليات العسكرية شمالي العراق: لم نستهدف مدنيين المركز الخبري الوطني.

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