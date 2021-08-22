الحكومة للمواطنين: نواجه ظروفا قاهرة

2021/08/22 | 09:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، من خطورة ظروف قاهرة يواجهها العراق صحياً وأمنياً واقتصادياً، جاء ذلك فيما تخطت حالات الوفيات بـ»كورونا» في العراق حاجز العشرين الفا.

وقال الكاظمي، خلال تفقده عدداً من المراكز الامتحانية في العاصمة بغداد حيث بدأ حوالي نصف مليون طالب أمتحاناتهم الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية «على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية واقتصادية وأمنية واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح».

واضاف مخاطبا الطلبة «نعم ان الوضع الصحي خطير ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم».

واكد الكاظمي قائلا «وجّهنا قبل الامتحانات بتوفير مطلق الإمكانات لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر وبإجراءات تحافظ على سلامتكم، وسلامة الملاك التدريسي» كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه.

واضاف «بكم أحبتي وأبنائي الطلبة ينهض العراق وما عملنا ليلاً ونهاراً إلا من أجل وصولكم إلى بر الأمان عبر مستقبل أفضل لكم ولمن يأتي بعدكم».

وبدأ أمس السبت 483 الفا 239 طالبا وطالبة اداء امتحاناتهم الوزارية للمرحلة الاعدادية بصفوفها المنتهية في دورها الاول للعام الدراسي 2020-2021 وسط اجراءات صحية مشددة لحماية الطلبة والتدريسيين من خطر فايروس كورونا.

وجاءت تحذيرات الكاظمي هذه من خطورة الوضع الصحي في العراق مع تجاوز حالات الوفاة العشرين الفا حيث تم تسجيل 67 وفاة في اخر 24 ساعة لترتفع حالات الوفاة منذ ظهور الجائحة في العراق في 24 شباط فبراير عام 2020 العشرين الفا بـ25 وفاة، فيما تم تسجيل 6 الاف و121 اصابة جديدة ليزداد عدد الاصابات الى مليون و815 الف و497 اصابة جديدة مقتربة من المليوني اصابة في اعلى عدد من الوفيات والاصابات عربيا.

وبالترافق مع ذلك فقد اكدت وزارة الصحة ان اكبر تحد يواجهه ملف فايروس كورونا هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحذر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحافي من انهيار النظام الصحي في العراق إذا واصلت إصابات كورونا الارتفاع بهذه الوتيرة كاشفا عن «أكبر تحد تواجهه الوزارة وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية».



وقال ان الوزارة تعمل على زيادة القدرة على استيعاب حالات الإصابة الجديدة.

وأشار الى أن «النظام الصحي في العراق يعاني من أزمات كبيرة»..



موضحا أن «العمل جار على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية».

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